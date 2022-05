Ferrero torna in libertà. L’ex presidente della Samp è rinviato a giudizio per bancarotta

Buone notizie per Massimo Ferrero, che quest’oggi è stato rimesso in libertà dopo gli arresti domiciliari a cui era sottoposto dal 24 dicembre scorso. L’ex presidente della Sampdoria è stato rinviato a giudizio dal gip del Tribunale di Paola, insieme alle altre otto persone imputate nell’inchiesta sul fallimento di alcune società di proprietà dell’imprenditore romano in Calabria. L’accusa nei suoi confronti era di bancarotta fraudolenta e il coinvolgimento in diversi reati societari.

FOTO: Twitter Sampdoria