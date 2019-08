Samp, ecco Leris: “Questo il momento più importante della mia carriera, sono pronto”

Mehdi Leris, nuovo centrocampista dalla Sampdoria, è stato presentato attraverso i canali ufficiali del club blucerchiato: “Quando il mio procuratore mi ha proposto di venire a Genova ho accettato subito, questo è uno momento importante per la mia carriera. La Samp è un salto di qualità e voglio dimostrare quanto valgo in un club così grande. La prima volta a Marassi non si può scordare, sono rimasto impressionato da quanti tifosi ci fossero e di come incitassero la squadra. Non vedo l’ora di giocare, darò tutto per questa maglia. Quagliarella? Ho avuto la fortuna di giocarci contro due volte e mi dicevo: quanto è bello sfidare giocatori così. Oggi ci gioco insieme… spettacolare”.

Foto: Sampdoria Twitter