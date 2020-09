Samp, ecco chi è Bentaleb: un possibile grande regalo per Ranieri

Dallo Schalke 04 alla Sampdoria. Ormai si parla sempre più spesso del passaggio di Nabil Bentaleb, centrocampista algerino, alla corte di Ranieri. Nato a Lilla nel 1994, è cresciuto nelle giovanili del Tottenham dove debutta in Premier League nel 2013. Il 25 agosto 2016 passa in prestito con diritto di riscatto fissato a 19 milioni allo Schalke 04. Dopo l’esperienza in Bundesliga, torna in Inghilterra dove veste la maglia del Newcastle. Centrocampista polivalente, può essere schierato da trequartista o da centrale in un centrocampo a cinque. Specialista dei calci di rigore, ha una buona visione di gioco e un gran possesso della palla. Adesso si avvicina la nuova avventura con la maglia dei blucerchiati, un nuovo rinforzo a centrocampo per la Samp.

Foto: wikipedia