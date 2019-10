Samp, ecco Bertolacci: “Grande emozione tornare a Genova, ora voglio rilanciarmi”

Andrea Bertolacci, neo giocatore della Samp, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club blucerchiato: “Tornare a Genova per me è una grandissima emozione, già ieri quando sono arrivato mi è tornato il sorriso. Per me è una seconda casa, è il quinto anno che sono in questa città. Ho vissuto di nuovo una grande emozione, come la prima volta che sono arrivato. Ringrazio il presidente Ferrero e la società per aver creduto in me, non vedo l’ora di scendere in campo per ripagare la loro fiducia. Ho avuto tante richieste, ma avevo voglia di scegliere la migliore. La Samp è la squadra che mi ha voluto più di tutte le altre e soprattutto è la piazza ideale per rilanciarmi. Quest’anno per me sarà importante perché ho voglia di far vedere il calciatore che sono”, ha chiuso Bertolacci.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria