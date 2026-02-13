Sammarco: “Vincere a Parma per credere nella salvezza. C’è voglia di riscatto”

13/02/2026 | 17:12:06

Il tecnico del Verona, Paolo Sammarco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma.

Queste le sue parole: “Una vittoria, comunque arrivi deve arrivare, noi stiamo lavorando, siamo concentrati. C’è carica, voglia di riscatto”.

Gli infortunati? “Recuperiamo Bella-Kotchap. Belghali in dubbio, ma siamo positivi. Perdiamo Bernede e Lovric. Rimane ancora fuori Valentini”.

Si inventerà qualcosa a centrocampo? “La squadra è costruita per giocare in quel modo, poi le caratteristiche possono cambiare in base a chi c’è a disposizione. Il Parma cambia anche a partita in corso, stiamo ragionando sulle soluzioni, ma più o meno sono quelle”.

Dei giovani della Primavera c’è qualcuno di pronto per aiutare? “I ragazzi hanno giocato in Coppa Italia questa settimana, vediamo se portare qualcuno, ci teniamo dei giorni per valutare”.

Che squadra ha visto in questa settimana? “In ogni partita dobbiamo cercare di prendere punti, abbiamo fatto tre giorni di lavoro molto intenso, la squadra ha dato ampia disponibilità, ho vidsto una squadra che ha lavorato sodo. Ora stiamo rifinendo la strategia della partita”.

Gli infortuni quanto stanno incidendo? “Sicuramente il numero di infortuni incide sulle scelte e la continuità di lavoro. Vero anche che tanti infortuni sono state fratture, distorsioni, poco prevedibili all’interno della partita. Stiamo alzando il livello del lavoro. Le prestazioni passano dalla fatica”.

Cosa può portare Pavanel nel suo staff? Ci descrive il suo staff? “Mi fa piacere avere una persona più esperienza come allenatore di me. Può darci un occhio diverso, siamo contenti di averlo, speriamo ci dia un contributo importante. Provenzano come preparatore atletico, insieme a Mazzarasa, Cataldi e Filippi. Uno staff con il quale mi trovo bene, ora cerchiamo i risultati”.

Sulla cena di squadra fatta in settimana? Suslov: a che punto è? “La cena è stata organizzata per ricompattare il gruppo, non che ce ne fosse bisogno, ma per dare un segnale. Sta rientrando, ha fatto qualche porzione di allenamento con la squadra. Di preciso non sappiamo ancora quando potrà essere al 100%, ma ci darà una grande mano”.

Il Verona fa meglio con le squadre più piccole? “A volte giocare con squadre un po’ più grandi ci permette di difendere e poi contrattaccare, dovendo fare la partita contro squadre alla pari ci ha messo più in difficoltà. Sto cercando anche di aiutare i giocatori ad essere più vicini alla porta”.

Possibile vedere dal primo minuto insieme Sarr, Orban e Bowie? E Sarr è in vantaggio su Bowie, visto che è arrivato da poco? “Un attacco a tre dall’inizio forse ancora no, dobbiamo rimanere bilanciati, anche come caratteristiche di questi tre giocatori. Sulla seconda domanda Bowie ha avuto delle difficoltà la settimana scorsa, ma anche per colpa nostra, come squadra: è un ragazzo generoso, dobbiamo conoscerlo bene, meglio nel suo modo di giocare. Ci teniamo il dubbio, anche Mosquera è importante ed è in ballottaggio”.

Foto: sito Verona