Sammarco: “Spero che non sia solo un sussulto ma un punto di partenza”

08/03/2026 | 18:17:48

Paolo Sammarco, allenatore del Verona, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Bologna.

Queste le sue dichiarazioni: “È una gioia incredibile perché sentivo il peso del momento. È un booster di energia per lo staff e per l’ambiente. Abbiamo fatto un’ottima partita, soffrendo il giusto contro un bel Bologna che veniva da un grande periodo”.

Può essere un nuovo punto di partenza? “Me lo auguro. Spero che quello che stiamo facendo porti risultati ma anche compattezza. Abbiamo meritato il successo. La squadra sta crescendo e dobbiamo prendere fiducia da queste prestazioni. Ora dobbiamo prendere il buono di questa partita e preparare già al massimo la prossima sfida perché non abbiamo fatto nulla”.

Come giudica la prestazione di Harroui? “Credo che stia dimostrando il suo reale valore. Aveva bisogno di continuità ma ha ancora margini di crescita. Lui come Gagliardini hanno fatto una grande prova”.

Foto: sito Verona