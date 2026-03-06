Sammarco: “Per Belghali abbiamo sensazioni positive. Quota salvezza? Pensiamo a fare punti”

06/03/2026 | 15:29:26

Il tecnico dell’Hellas Verona, Paolo Sammarco, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Bologna. Queste le sue parole:

“Se ho rivisto la leggerezza che ci serve ora? Non so se sia leggerezza o altro, magari consapevolezza. Credo che una buona fase difensiva aiuti a esprimere qualcosa di meglio, come accaduto con il Napoli. Dopo il gol fatto poi credo che la squadra si sia liberata provando qualcosa in più. Ora serve farlo anche dal primo minuto. Se c’è qualcuno pronto a subentrare dalla Primavera? Quelli che hanno debuttato sono quelli più pronti a livello fisico. Gli infortunati? Bella-Kotchap e Slotsager si sono fermati. Recuperiamo Belghali, ha fatto un allenamento e mezzo, vediamo domani, ma abbiamo sensazioni positive. La quota salvezza? Fare calcoli non serve. Pensiamo a noi, a tornare alla vittoria, a fare punti. Ogni partita è a sé, non possiamo fare tabelle”.

Foto: X Hellas Verona