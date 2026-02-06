Sammarco: “Ovviamente non siamo contenti del risultato, ma ci sono cose positive. Se resto? Vedremo…”

06/02/2026 | 23:16:47

Paolo Sammarco, allenatore del Verona, ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 contro il Pisa.

Queste le sue parole: “E’ ovvio che non siamo contenti del risultato e di parte della prestazione, i primi 30-35 minuti sono stati buoni, pur non creando molto, nella ripresa ci siamo un po’ impauriti”.

Come ha trovato la squadra fisicamente? “Non abbiamo fatto grandi test in questi tre giorni, posso solo vedere che siamo calati nel secondo tempo e ci lavoreremo e indagheremo”.

Serve più personalità? “Sì, è fondamentale: abbiamo tanti giocatori di spessore e mi aspetto che ci diano una mano. Ci sono stati due cambi a fine primo tempo che non hanno aiutato la squadra. Bisogna lavorare e fare tutto il possibile”.

Resterà in panchina? “Non ho parlato con nessuno, ero concentratissimo su questa partita. Vediamo nei prossimi giorni”.

Foto: X Verona