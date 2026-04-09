Sammarco: “Lovric? Da lunedì dovrebbe tornare. Restare a Verona? Sto provando a mettere tutto me stesso”

09/04/2026 | 15:27:50

Il tecnico dell’Hellas Verona, Paolo Sammarco, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di sabato contro il Torino. Queste le sue parole:

“Come si affronta la settimana dopo una partita come quella contro la Fiorentina? Con la solita professionalità, noi dobbiamo dare il massimo. Ricreare un ambiente positivo non è stato facile il giorno dopo, c’era la consapevolezza di aver dato tanto e di aver fatto una buona parti. Chi recuperiamo? Siamo quelli della scorsa settimana. Lovric? Aveva praticamente re-iniziato, ma ancora non stava benissimo, aveva un piccolo fasitdio, essendo una cosa tendinea, è una cosa che si portava dietro. Da lunedì dovrebbe essere con il gruppo. Se mi piacerebbe restare qui? Sto provando a mettere tutto me stesso. Mi mettete anche in difficoltà, faccio fatica a parlare di qualcosa sulla quale non ho possibilià di fare qualcosa, a parte che mettere me stesso. È giusto che non sia io a parlare dell’anno prossimo”.

Foto: X Verona