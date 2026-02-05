Sammarco: “Il mio pensiero è solo per il Pisa. La parola ad interim non mi interessa, ora sono concentrato solo su questa gara”

05/02/2026 | 15:42:58

Conferenza stampa del nuovo allenatore del Verona, Paolo Sammarco, scelto come tecnico ad interim per sostituire mister Zanetti esonerato.

Queste le sue parole: “Non sono però focalizzato sul tempo, ma sulla partita di domani. In questi 3 giorni di allenamento abbiamo lavorato sodo per la partita contro il Pisa”.

Confermerà il 3-5-2? La sua idea di calcio è pratica? “Anche in base al mercato e ai giocatori ai disposizione non cambieremo moltissimo, abbiamo lavorato sodo, i ragazzi hanno dato grande disponibilità. La praticità nel calcio è fondamentale: devi non subire e fare un gol più degli altri”.

La parola “ad interim” come la vivi? “Grande emozione da quando mi hanno chiamato, in Serie A ci sono solo 20 allenatori. Ma anche grande serenità. Sulla questione ad interim non mi sono soffermato, il mio obiettivo da quando mi hanno chiamato è la partita contro il Pisa. Sento la vicinanza del club e del direttore, mi sono interessato solo alla partita”.

Che spogliatoio ha trovato? “Non nascondo che il primo giorno non sia stato facile, i ragazzi sono consapevoli del momento. Ho trovato consapevolezza del momento difficile. Per questo la disponibilità che ho visto nei ragazzi mi fa ben sperare, ho visto una grinta importante”.

Qualcuno recupera? “Akpa-Akpro. Purtroppo Bella-Kotchap e Belghali ancora no, ce li avremo quasi sicuramente la prossima settimana. Perdiamo Valentini, ha avuto un problema. Dobbiamo fare con i ragazzi che ci sono. Sono fiducioso”.

Per Bowie è già il momento di giocare titolare? “Stiamo valutando, ha fatto 3 allenamenti con noi. Ha entusiasmo e qualità, stiamo valutando se farlo partire dall’inizio o meno”.

Perilli o Montipò? “Sono due grandissimi professionisti, come per gli altri devo ribadire la grandissima disponibilità negli allenamenti. Lorenzo (Montipò) però è il titolare della squadra. Ci prendiamo un attimo di tempo, ma sono abbastanza tranquillo su entrambe le scelte”.

Uno come Cisse avrebbe fatto di tutto per trattenerlo? C’è qualcuno dell’attuale Primavera c’è qualcuno da lanciare? “Su Cisse credo che gli abbia fatto bene andare al Catanzaro, ha dimostrato tutto il suo valore, in bocca al lupo per la sua carriera. Sui ragazzi della Primavera stanno crescendo e facendo benissimo, qualcuno è stato chiamato in prima squadra e mantiene il ritmo. Non è detto che ci sia spazio ora o più avanti, ma sicuramente sono vicini ai ritmi della prima squadra”.

Vermesan può avere delle possibilità? “Lui è cresciuto tanto come attaccante, simile a Bowie come caratteristiche. Verrà con noi in panchina e vedremo se potrà avere spazio in prima squadra”.

Ha sentito Paolo Zanetti? “Ci siamo sentiti per messaggio, mi ha fatto un grande in bocca al lupo, denota la sua vicinanza al Verona”.

Ci parla di Edmundsson e Bowie? Sono già pronti? “Due giocatori molto interessanti, hanno fatto molto bene. Edmundsson può giocare nei tre ruoli di difesa indifferentemente, ha grande fisico, buona velocità ed è anche bravo tecnicamente, sicuramente può darci una mano. Bowie ha è strutturato, ma ha anche buona velocità, sa attaccare gli spazi molto bene, anche lui può darci una mano”.

Gagliardini è fuori. Oltre ad Al-Musrati chi vede adatto davanti alla difesa fra le mezz’ali? Bernede ha già giocato lì, per esempio. “I centrocampisti sono quelli, Al Musrati è quello è il più vicino come caratteristiche per giocare lì davanti alla difesa. Lovric ha buona tecnica, è un buon palleggiatore, lo vedo meglio come mezz’ala, ma può giocare anche lì”.

Foto: X Verona