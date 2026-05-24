Sammarco: “Espulsione affrettata. Il rigore? Poco fortunati con il VAR”

24/05/2026 | 23:26:50

Il tecnico del Verona, Paolo Sammarco, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con la Roma. Le sue parole: “Sull’espulsione di Valentini credo sia stata un po’ precipitosa, forse non era nemmeno fallo, peccato perché stava facendo una grande partita. Sul rigore torno a dire che siamo poco fortunati con il VAR, come con il Como. Siamo sfortunati anche in quello. Per me è stata un’esperienza forte, prendo tutto ciò che è arrivato, di positivo e di negativo. Mi tengo il rapporto con i ragazzi che hanno lottato fino all’ultimo”.

Perché il Verona è retrocesso? Ti senti di poter restare in A o ti andrebbe bene anche in B? “Fai sempre questa domanda, forse sei tu il primo che non ci crede. Come dicevo è stata un’esperienza formativa. Speriamo di avere un’opportunità, che sia in B o in C sono aperto a opportunità. Sulla retrocessione: non siamo riusciti a dare continuità di risultati”.

Foto: sito Verona