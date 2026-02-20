Sammarco: “Errori grossolani troppo grandi. Difficile reagire ma siamo in dovere di farlo”

20/02/2026 | 23:15:17

Paolo Sammarco, allenatore del Verona, ha parlato a Dazn dopo la debacle contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “L’approccio è stato buono però dopo un 3-0 sembra ridicolo parlare di questo, abbiamo fatto degli errori anche individuali grossolani e contro una squadra come il Sassuolo lo paghi caro”.

La preoccupa la mancata reazione? “Sicuramente è preoccupante, abbiamo fatto fatica a reagire. C’era la volontà di riprenderla dopo un buon primo tempo, poi abbiamo preso quel terzo gol in contropiede. In questo momento è difficile reagire, ma dobbiamo farlo per forza”.

Questione mentale o di campo? “Entrambe, speriamo che ci siano diverse soluzioni dalla prossima settimana perché eravamo veramente contati. La testa fa la differenza in questi momenti, dobbiamo restare uniti per cercare di fare risultati”.

