Sammarco: “Credo di aver dimostrato di poter allenare in questa categoria. Sono arrivato in una situazione non facile”

10/05/2026 | 15:08:06

Il tecnico del Verona, Paolo Sammarco, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Como.

Le sue parole: “Quando siamo entrati noi a febbraio la squadra era composta da dodici calciatori, cambiare uomini aiuta. E’ evidente che se ci sono tutti questi punti in classifica con il Como le qualità vengono fuori”. Il rimpianto è di non essere riusciti prima nelle buone prestazioni? “Si, anche se poi i punti non sono arrivati lo stesso”.

Cosa dice Sammarco di sé a fine stagione? “Posso dire di avere dato tutto. Mi sono trovato in una situazione non facile: da subentrante e con la squadra ultima in classifica. Credo di poter stare in questa categoria, questa esperienza è formativa”.

Foto: X Verona