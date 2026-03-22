Sammarco: “Credo che avremmo meritato il pareggio. Una prestazione che mi rende orgoglioso”

22/03/2026 | 17:42:27

Il tecnico del Verona, Paolo Sammarco, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta a Bergamo con l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Peccato per non averla pareggiata. Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma nella ripresa il Verona ha aumentato il ritmo. Dobbiamo ripartire dalla prestazione”.

Rimpianto per il goal preso o per il mancato pareggio? “Un po’ tutte e due. Sicuramente potevamo essere più attenti anche perché abbiamo sofferto molto nel primo tempo. Rammaricato per il secondo tempo viste le occasioni”

Dove bisogna ripartire vista la classifica? “Il nostro obiettivo è quello di dare tutto come oggi. Vero che la situazione è delicata, ma il Verona deve dare tutto e lottare su ogni pallone”.

Cosa gli ha chiesto a Belghali? “Abbiamo provato a portare fuori l’Atalanta dalla sua comfort zone scambiando i ruoli, ma secondo me ha giocato molto bene”. Cosa ne pensa di Suslov? “E’ un giocatore molto fisico e che sta crescendo molto. Per il Verona è fondamentale, ma servirà recuperarlo gradualmente”.

Foto: X Verona