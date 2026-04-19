Sammarco: “Ci sono le prestazioni ma mancano i punti. Verona merita la Serie A”

19/04/2026 | 17:49:41

Il tecnico del Verona Paolo Sammarco ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Milan: “C’è la prestazione ma non il risultato? Purtroppo è una costante, soprattutto nelle ultime tre partite: la squadra ci ha provato fino alla fine ma non è riuscita a fare gol. Dobbiamo cercare di non prenderlo, poi dopo qualcosa si deve fare davanti. Noi lavoriamo per la nostra gente che anche oggi è stata splendida. Non dobbiamo mollare di un centimetro perché dobbiamo onorare il campionato fino in fondo. Mi immagino, ed è un augurio, che il Verona possa fare grandi cose l’anno prossimo e che possa prendersi quello che Verona merita: la Serie A”.

foto x verona