Sammarco: “Bisogna chiudere il campionato con orgoglio e dignità. Rosso a Orban? Immagini chiare”

19/02/2026 | 11:05:29

Io tecnico del Verona, Paolo Sammarco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Sassuolo.

Queste le sue parole: “Bisogna finire con orgoglio e dignità il campionato. Sono d’accordo. Credo che a Parma l’impegno e la volontà ci sia stata fino all’ultimo secondo, il risultato poi ci ha penalizzato, vediamo tutto nero e siamo ultimi, ma l’atteggiamento di volontà e di soffrire tutti insieme c’è”.

Sugli infortunati? “Saremo quelli di Parma senza Belghali, Serdar e gli squalificati. Di quelli che erano fuori non recuperiamo nessuno. Saremo contati, ma battaglieri”.

Chi per sostituire Orban? Magari si può provare Harroui più avanzato? “Stiamo valutando anche cose alternative, certo che la squadra è nata per fare quello, abbiamo fatto qualcosa ieri, oggi rifiniamo”.

Come è possibile credere nel miracolo salvezza? “Al di là della salvezza bisogna secondo me parlare della volontà della squadra e della voglia di lottare. Noi dobbiamo lottare in campo e dare tutto, solo così si può riaccendere la speranza”.

Sul Sassuolo? “Stiamo pensando a preparare la squadra al meglio, il Sassuolo ha messo in difficoltà quasi tutte le squadre della Serie A, dovremo pensare a mettercela tutta e vincere più duelli possibile”.

Da un punto di vista tattico è giusto mettere un uomo su Berardi? “Tutti e tre i giocatori che hanno davanti sono importanti per la Serie A, ci stiamo lavorando, abbiamo soluzioni. Abbiamo preparato diverse cose, hanno nelle catene laterali un punto di forza, stiamo lavorando per renderli meno pericolosi possibile”.

La società pensa di fare ricorso per Orban? “Penso ci sia poco da parlare di Orban, le immagini parlano chiaro”.

Foto: sito Verona