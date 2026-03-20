Sammarco: “Bernede e Slotsager a disposizione, Lovric non ancora. Questo è un campionato difficilissimo”

20/03/2026 | 15:46:44

Il tecnico dell’Hellas Verona, Paolo Sammarco, ha parlato in conferenza stampa in vista del match con l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Se qualcuno recupera? Bernede e Slotsager sì, Lovric non ancora. L’alternanza tra una partita e l’altra in termine di prestazioni? Difficile rispondere. Ci sono gli avversari sicuramente, bisogna sempre considerarlo. Credo che il tempo di reazione sia stato fondamentale, con il Bologna abbiamo segnato subito, con il Genoa abbiamo faticato a mantenere le distanze. Dobbiamo star lì. Se penso alla partita con il Napoli: magari per la forza dell’avversario non c’è stata una reazione immediata, ma siamo stati bravi a rimanere in partita e ad avere l’occasione giusta per riprenderla. Questo è un campionato difficilissimo con squadre veramente forti. Anche quando prendiamo gol dobbiamo mantenere la partita in equilibrio per pareggiare o vincere”.

Foto: X Verona