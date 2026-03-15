Sammarco: “Avevo chiesto più coraggio, volevamo dare seguito alla prestazione di Bologna”

15/03/2026 | 15:36:14

Il tecnico dell’Hellas Verona, Paolo Sammarco, ha parlato al termine della partita contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Verona diverso da Bologna? Sicuramente la prestazione non è stata la stessa, merito anche del Genoa, una partita equilibrata nel primo tempo, quel gol ha spostato gli equilibri. Avevo chiesto più coraggio, voglia di andare in avanti. Loro hanno un buon palleggio, dispiace, volevamo dare seguito alla prestazione di Bologna. La reazione mancata? Normale che negli occhi rimane l’ultima mezz’ora di partita. I ragazzi hanno aggredito, siamo mancati sicuramente negli ultimi trenta metri, dove abbiamo avuto poca qualità. Non ci nascondiamo sul prosieguo del campionato. Abbiamo l’obbligo e il dovere di lavorare”.

Foto: X Verona