Sammarco: “Auguro il meglio al Verona. Alcune volte mi sono sentito solo”

17/05/2026 | 18:01:15

Paolo Sammarco, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara pareggiata contro l’Inter: “L’esperienza per me è stata importante, ringrazio la società e il direttore. A volte mi sono sentito un po’ da solo ma i ragazzi hanno mostrato sempre grande attaccamento. Gli infortuni hanno inciso, si poteva fare meglio anche nella mia gestione sicuramente”.

Chi può essere il giocatore giusto per la prossima stagione? “Fare nomi non è mai bello ma ci sono ragazzi pronti per un campionato difficile. Chi rimarrà dovrà essere focalizzato con l’obiettivo”.

Come hai visto l’episodio della spinta? “Forse la sfortuna è che abbia colpito la palla di testa Valentini, ma non siamo forse fortunati anche con il Var”.

Come hai interpretato le dichiarazioni della dirigenza? Torneresti in Primavera? “In primavera mi sono trovato benissimo, ringrazio ancora i direttori per le opportunità. Non ci ho ancora pensato, mi piace vivere le cose fino in fondo. Allenare in Serie A è stato incredibile, vedremo il futuro”. Chi subentrerà? “Io spero che le cose per il Verona vadano per il meglio”.

Foto: sito Verona