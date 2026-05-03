Sammarco: “Abbiamo fatto una gara d’orgoglio. Contento per i ragazzi”

03/05/2026 | 21:47:17

L’allenatore del Verona Paolo Sammarco è stato intervistato da DAZN. Le sue considerazioni dopo il pareggio contro la Juventus, inutile a livello di classifica, ma sicuramente prestigioso: “Ci eravamo detti di fare una partita d’orgoglio, i ragazzi hanno messo tutto in campo aiutandosi e questa era la cosa più importante”.

Cosa le lascia una serata come questa?

“Mi lascia il fatto che ci sono ragazzi interessanti da cui ripartire l’anno prossimo. Se la squadra è unita, lavora con intensità e voglia può fare partite come quelle di oggi, mi lascia anche un po’ di rammarico perché potevamo e dovevamo fare qualche punto in più che poteva tenerci vivi”.

Bowie è una delle note liete?

“Sì, è un ragazzo che si è messo subito a disposizione, è arrivato con la testa libera perché la situazione era già complicata. É un grande lavoratore, lotta su ogni pallone e quando capita l’occasione è bravo a concretizzarla, in lui vedo grandi margini di miglioramento”.

Ci sono le basi per risalire subito?

“Ne ho parlato anche prima, adesso è giusto prendersi del tempo e poi la società prenderà delle decisioni. Ci sono giocatori che possono far bene, ognuno di loro deve avere il fuoco dentro per ripartire da questo club”.

Foto: sito Verona