Samir Xaud, lo sfogo del presidente della CBF: “Una tristezza ciò che è accaduto in Bolivia”

10/09/2025 | 09:50:46

Il Brasile perde la prima partita della gestione Ancelotti nella tana della Bolivia. A far discutere non è la sconfitta (indolore per i verdeoro già qualificati, fondamentale per i boliviani che conquistano gli spareggi), ma il comportamento ricevuto dai brasiliani in terra boliviana. A tuonare è il presidente della federazione calcistica brasiliana Samir Xaud che, intervenuto ai microfoni di GloboEsporte si è così espresso: “Una tristezza ciò che è accaduto oggi qui. Siamo venuti per giocare a calcio e quello che abbiamo visto fin dal nostro arrivo è stato un anti-calcio. Anche con questa altitudine di 4.000 metri, abbiamo giocato contro l’arbitraggio, contro la polizia e contro i raccattapalle, che toglievano i palloni dal campo o ne lanciavano altri dentro. Una vera e propria farsa. Non è quello che ci aspettiamo per il calcio mondiale né per quello sudamericano. Quello che vogliamo è far crescere ancora di più il nostro sport. Un comportamento del genere, soprattutto giocando in altura, rende tutto più difficile, specialmente quando si gioca contro 14 uomini in campo. Spero che la Conmebol prenda provvedimenti, anche perché abbiamo tutto registrato”.

logo Brasile