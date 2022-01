Samir saluta l’Udinese: “Mi scuso per alcune prestazioni ma mi sento un vero friulano. Resterete nel mio cuore”

Il difensore ormai ex Udinese Samir ha voluto cosi salutare i tifosi friulani dopo il suo passaggio al Watford: “Carissimi amici friulani vi ringrazio!! Ringrazio i tifosi, la società, la città e i compagni di squadra. I miei figli sono nati a Udine, quindi mi sento un vero friulano e così la mia famiglia. A Udine e all’Italia devo tantissimo, in 6 anni sono cresciuto calcisticamente e professionalmente e vi ho voluto bene perché siete la mia gente. Mi scuso per alcune prestazioni ma credo che nel calcio esistano momenti difficili per tutti, ho comunque cercato di dare il massimo per questi colori. Lascio l’Italia per una nuova avventura e non dimenticherò mai questa città che mi ha accolto e ospitato. Resterete nel mio cuore e vi sarò grato per sempre”.

FOTO: Twitter udinese