Samir: “In ritiro è stata una settimana dura. Per me è importantissimo indossare la maglia dell’Udinese”

Samir, difensore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Sassuolo: “È stata una settimana dura, lunghissima per noi. Rimanere in albergo per quattro giorni di fila è dura per chiunque, però abbiamo parlato tantissimo e spero che potremo mettere in pratica tutto ciò che ci siamo detti in hotel. Speriamo bene. Dobbiamo dare una direzione ai giovani, sono qui da sei anni e per me è importantissimo indossare questa maglia e rappresentare bene la società”.

FOTO: Twitter Udinese