Sambia all’87’ e Simy (doppietta) all’89’! La Salernitana riacciuffa il Milan a San Siro (3-3)

Si chiude con un pareggio l’era Pioli sulla panchina del Milan: 3-3 contro la Salernitana. Il primo tempo è a tinte rossonero con Leao che ha aperto la serate 22′, seguito dopo cinque minuti da una rete proprio di Giroud – uno degli uomini più attesi della serata – per il raddoppio. Al 64′ il gol di Simy per riaprire la partita: non l’ha chiusa definitivamente al 77′ il capitano Calabria, perché poi sono arrivati i gol del pari della Salernitana all’87’ con Sambia e all’89’ ancora con Simy. iI Milan chiude il campionato pareggiando 3-3 con la Salernitana. il Diavolo finisce a quota 75 punti al secondo posto in Serie. Una serata che sancisce anche gli adii di Stefano Pioli, Simon Kjaer e Olivier Giroud (omaggiato con la standing ovation al momento dell’uscita dal campo all’85’)

Foto: Instagram Milan