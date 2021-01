SAMBI LOKONGA, IL GIOVANE VETERANO MANDATO DA SAELEMAEKERS

Nelle ultime settimane c’è un giocatore che è stato accostato al Milan e che è passato in secondo piano, forse perché non è uno degli obiettivi primari dei rossoneri. Ma che tuttavia necessita di un approfondimento. Si tratta di Albert Sambi Lokonga, centrocampista centrale o mediano dell’Anderlecht e già punto di forza del Belgio Under 21.

Sambi nasce il 22 ottobre 1999 a Kinshasa, in Congo, ma fin da bambino si trasferisce in Belgio insieme alla famiglia per seguire le orme del fratello, Paul-José M’Poku (passato anche per Cagliari e Chievo Verona), che era stato preso dalle giovanili dello Standard Liegi.

A 11 anni entra nelle giovanili dell’Anderlecht, e li cresce calcisticamente, fino ad arrivare alla prima squadra dove a 18 anni, il 22 dicembre 2017 esordisce in campionato nella sfida contro l’Eupen. Oggi sembra finalmente in procinto di sbocciare definitivamente, essendo diventato la grande sorpresa di questa stagione del gruppo allenato da Kompany.

Un altezza di 183cm, rapportata ad un peso di 67 kg farebbe, pensare ad un giocatore abbastanza leggerino, ed in effetti anche in Belgio si sono domandati spesso su questo aspetto fisico. Salvo poi ricredersi di fronte alle prestazioni. Giovane certo, ma con la determinazione di un veterano: nessun timore a chiedere sempre la palla tanto da essere il fulcro del gioco senza sentirne la pressione; e soprattutto raramente compie una scelta sbagliata, distinguendo il momento giusto per un passaggio corto, uno lungo o un cambio di gioco. Una maturità lodevole per la sua giovane età. Proprio per queste caratteristiche, è stato spesso paragonato a Sergi Busquets.

Non a caso lo scouting del Milan, con Moncada e Maldini in primis, lo avrebbe messo in lista come opportunità per l’estate.

Con un contratto in scadenza nel 2023 da 1,5 milioni di euro a stagione, Lokonga non sarebbe cercato solo dal Milan ma anche dal Lipsia, Monaco e Siviglia (Monchi in persona si sarebbe mosso per il belga).

Al Milan ritroverebbe il suo ex compagno di squadra Alexis Saelemaekers, con cui ha condiviso l’esperienza nel settore giovanile dell’Anderlecht e le stagioni dal 2018 al 2020. Lo stesso Alexis si è espresso direttamente con Stefano Pioli per il giovane amico, come affermato un una recente intervista, e potrebbe essere lui l’asso milanista per convincere il giocatore ad accettare la nuova avventura all’ombra del Duomo.

Foto: Daily Mail