Samardzic, svolta Inter! Tutti i dettagli

Lamar Samardzic viaggia velocissimo verso l’Inter. Secondo quanto riportato in esclusiva da Michele Criscitiello con un tweet delle 16:07, siamo ai dettagli per il trasferimento in nerazzurro del centrocampista tedesco classe 2002 naturalizzato serbo. Siamo in uno stato talmente avanzato che non ci sono più dubbi sulla definizione della trattativa. Operazione da 25 milioni, all’Udinese andrà in prestito il centrocampista Giovanni Fabbian – reduce da una stagione alla Reggina – con l’Inter che comunque conserverà il controllo del cartellino. Samardzic è un colpo di spessore per le sue qualità, l’Inter ha deciso di anticipare la concorrenza, per il 2002 c’erano stati sondaggi di Milan, Napoli e Lazio. Ma adesso non ci sono più dubbi, il suo futuro sarà nerazzurro.

Foto: Instagram Samardzic