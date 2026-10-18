Samardzic: “Siamo una squadra forte e col giusto atteggiamento sono sicuro che faremo bene”

18/10/2026 | 17:43:46

Il centrocampista dell’Atalanta, Lazar Samardzic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Cosa serve per battere il Milan? La cosa più importante è l’atteggiamento della squadra, senza quello non si va avanti. Giochiamo offensivo, abbiamo tanti giocatori davanti e vogliamo anche cambiare posizioni per non dare riferimenti al Milan. Se questa può essere la partita della svolta? Ogni partita è importante, sappiamo che in questo stadio è difficile ma siamo una squadra forte e col giusto atteggiamento sono sicuro che potremo fare bene”.

Foto: Instagram Samardzic