Samardzic: “Rigore pesante ma ero tranquillo. A Frosinone per vincere”

Lazar Samardžić, trequartista dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn facendo il punto sulla gara e sulla situazione del club bianconero.

Queste le sue parole:” Un momento molto emozionante perché alla fine era una partita molto importante che ci da un punto altrettanto importante. Volevamo chiudere oggi ma non ci siamo riusciti. Daremo tutto alla prossima”,

Hai avvertito pressione sul calcio di rigore? “Si, pressione molto alta ma so che tiro molto bene, quindi sono tranquillo”.

Ora il destino è nelle vostre mani, quanto è importante sapere che dietro c’è una squadra? “Molto importante, dobbiamo fare tutti meglio per l’ultima gara”.

Cosa servirà per fare risultato? “Abbiamo una settimana per lavorare dure e fare il nostro lavoro, poi faremo un piano come ci dirà il Mister”.

Foto: Instagram Udinese