Samardzic-Inter: “piace”, “intriga”, “assalto”, “attesa”. No, preso il 29 luglio!

Lazar Samardzic all’Inter. Se n’è parlato davvero per settimane e settimane, un profilo intrigante, la benedizione del club nerazzurro, la volontà di entrare nel vivo dell’operazione. Ma la vera novità, la clamorosa novità, è quella di sabato 29 luglio quando l’Inter ha deciso a sorpresa di entrare a piè pari e di chiudere l’operazione senza troppi giri di parole. Probabilmente per non correre il rischio che qualcuno potesse inserirsi e creare un’asta. Ecco perché c’è sempre una sottilissima ma fondamentale differenza tra “piace”, “intrigo”, “assalto” e “attesa” magari con la famosissima inflazionata (inutile) frase “filtra fiducia”. Qui si tratta di dire “preso” perché l’Inter sabato 29 luglio aveva deciso di prendere Samardzic. E così ha fatto. Da quel momento uno stillicidio di notizie senza senso, la telenovela Fabbian fitta di misteri inesistenti, fino a poche ore fa una corsa a conferme insensate, lanci patetici e sbattimento inutile. Per fortuna nelle prossime ore Samardzic sarà a Milano per le visite, fine del goffo inseguimento a una “non notizia” dallo scorso 29 luglio.

Foto: Instagram Udinese