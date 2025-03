Samardzic e il messaggio a Gasperini: “Posso giocare di più, spero lo capisca vedendo il gol”

Lazar Samardžić, autore di un gol con la Serbia. ha voluto mandare un messaggio a Gian Piero Gasperini. : “Il messaggio non è ancora arrivato, ma spero che vedendo il gol capisca che si sbaglia, che posso giocare un po’ di più e avere più minuti”, ha dichiarato l’ex Udinese in conferenza stampa. Senza dimenticare cosa gli viene richiesto: “Devo segnare ancora più gol, sia per l’Atalanta che per la Serbia, questo lo sappiamo tutti. Devo dimostrare che posso fare ancora di più”, le parole riportate da Dnevnik.rs.

Foto: atalanta Twitter