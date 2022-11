Samardzic dopo il ko contro il Napoli: “È mancato solo il gol del pari”

Il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic ha analizzato ai canali ufficiali del club friulano il match perso per 3-2 contro il Napoli: “Abbiamo avuto tante occasioni anche nel primo tempo. Ci è mancato solo il gol per pareggiare la gara. Sono felice per il mio gol ma dispiaciuto per la sconfitta. Quando ero un bambino mi sono allenato tanto a tirare, mi piace concludere in porta”.

Foto: Instagram Samardzic