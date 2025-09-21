Samardzic: “Con il PSG potevamo fare meglio, felici di esserci riscattati”

21/09/2025 | 18:21:19

Il giocatore dell’Atalanta, Lazar Samardzic, in conferenza stampa ha commentato la vittoria per 3-0 contro il Torino così:

“Importante ripartire dopo Parigi? Sì, principalmente perché volevamo vincere ed esprimere un buon calcio. Con il PSG potevamo fare meglio, sebbene siano i campioni in carica, ma siamo molto contenti di oggi e di esserci riscattati. Se ci aspettavamo un Torino sottotono? No, il Torino ha cominciato bene, ma dopo il primo gol ci siamo sbloccati facendo anche il secondo e il terzo. Abbiamo pressato tutto il campo, anche se nel secondo tempo gli avversari hanno alzato il ritmo.”

Foto: Instagram Samardzic