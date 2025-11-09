Samardzic: “Bisogna chiedere scusa ai tifosi per la prestazione. Serve migliorare molto considerando quello che possiamo fare in campo”

09/11/2025 | 16:00:54

Il centrocampista dell’Atalanta, Lazar Samardzic, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Il crollo di oggi? Difficile spiegare un crollo di questo tipo, soprattutto dopo la prestazione contro il Marsiglia. Oggi abbiamo sbagliato tanti passaggi e contrasti, e bisogna chiedere scusa ai tifosi per la prestazione. Cosa ci è mancato? Sicuramente davanti un po’ più di qualità è venuta a mancare. Serve migliorare molto considerando quello che possiamo fare in campo. I fischi? I nostri tifosi sono sempre stati eccezionali. Giusto oggi chiedere scusa ai tifosi visto che ci hanno sempre sostenuto, e ora non ci resta che risollevarci”.

Foto: Instagram Samardzic