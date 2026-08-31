Samardzic all’ultimo (papera di Skorupski): l’Atalanta batte il Bologna 1-0 al 95′

31/08/2026 | 22:41:40

Termina 1-0 il posticipo del lunedì in Serie A, la gara che chiude la seconda giornata di Serie A. Finisce con la vittoria dell’Atalanta all’ultimo secondo con Samardzic. Le due squadre hanno cercato di prendere il controllo della gara senza però riuscire a trovare il guizzo decisivo. Ma molto meglio il Bologna, che tra le due, eventualmente, avrebbe meritato la vittoria. E invece vince la Dea con un guizzo nel finale.

L’occasione più importante arriva per il Bologna, con Cambiaghi che riesce a rendersi pericoloso e colpisce il palo, sfiorando il vantaggio rossoblù. L’episodio rappresenta una delle chance più significative della partita.

L’Atalanta prova a rispondere mantenendo il possesso e cercando spazi nella metà campo avversaria, ma il Bologna si difende con ordine e riesce a contenere le iniziative dei padroni di casa. E quando riparte fa paura. Da valutare poi le condizioni di Orsolini, entrato nel finale. Ma la sua gara è durata pochi minuti per un problema muscolare.

All’88’, miracolo di Carsesecchi su una botta di Bernardeschi. Doveri sta per fischiare la fine, uno 0-0 che ci sta. Ma all’ultimo istante, arriva un sinistro di Samardzic che trova Skorupski colpevole e l’Atalanta vince 1-0. Prima vittoria per Sarri sulla panchina della Dea in campionato, Bologna due sconfitte su due.

Foto: Instagram Samardzic