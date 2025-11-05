Samardzic: “Abbiamo fatto un partitone, siamo felici. Ora dobbiamo ripeterci in campionato”

06/11/2025 | 00:00:03

Lazar Samardzic, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la vittoria a Marsiglia.

Queste le sue parole: “Se sono felice? Tantissimo, non vincevamo da un po’ di tempo. Abbiamo fatto sempre buone partite, a Udine non così buona e oggi grandissima reazione vincendo meritatamente”.

Eri entrato anche a Bruges: un caso? “Io voglio sempre aiutare la squadra, quello che entrano devono dare tutto. Oggi hanno fatto tutti molto bene”. Inizia una nuova stagione? “Giusto, era sempre una buona partita ma mancava qualcosa. Oggi abbiamo fatto un partitone, dobbiamo vincere così”.

Cosa vi dà in vista del campionato? “Molto, dopo una vittoria arriva la fiducia. Dobbiamo iniziare anche in campionato”.

Foto: sito Atalanta