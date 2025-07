Sam Beukema è arrivato a Villa Stuart: ora visite e firma con il Napoli

18/07/2025 | 09:18:08

Sam Beukema è appena arrivato a Villa Stuart ed è pronto a sostenere le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al Napoli. Dopo aver risolto gli ultimi dettagli relativi alle commissioni, il roccioso difensore olandese è pronto a mettersi a disposizione del Napoli di Antonio Conte che, come vi abbiamo rivelato in esclusiva il 13 marzo, lo aveva individuato come rinforzo principale per la difesa.