Salvio: “Chiudere al Boca? Mi piacerebbe giocare di nuovo al Lanus”

Dopo otto stagioni al Benfica e una in prestito all’Atletico Madrid, la scorsa estate, Eduardo “Toto” Salvio ha lasciato definitivamente il club di Lisbona, per andare al Boca Juniors. Una scelta che, inizialmente, non era nemmeno nei piani del calciatore argentino: “Pensavo di chiudere la mia carriera al Benfica, ma la vita cambia continuamente e sono arrivato a Boca. – ha dichiarato a FOX Sport – Mi ero organizzato per rimanere a vivere in Europa, ma ora sono qui. Non posso dire che finirò la mia carriera qui, nel calcio non c’è mai certezza. Mi piacerebbe indossare ancora la maglia del Lanus. Quello che ho provato quando ho giocato contro di loro è stato bellissimo, conoscevo tutti.”

Foto: TN.com