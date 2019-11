Salvini: “Vale più un operaio dell’Ilva di dieci Balotelli, lui è l’ultimo dei miei problemi. Non ci servono fenomeni”

Matteo Salvini, ex ministro dell’Interno, ha parlato in conferenza stampa al Senato degli episodi di razzismo avvenuti durante Verona-Brescia con Mario Balotelli protagonista: “Non abbiamo bisogno di fenomeni. Ci sono ventimila posti di lavoro a rischio e c’è il problema disoccupazione, lui è l’ultimo dei miei problemi. Razzismo e antisemitismo sono sempre da condannare, ma vale più un operaio dell’Ilva di dieci Balotelli, non abbiamo bisogno di fenomeni”.