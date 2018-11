Salvini chiarisce: “Ho parlato da tifoso. Gattuso il miglior allenatore che il Milan possa avere”

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, fa chiarezza in merito alle sue precedenti dichiarazioni su Gennaro Gattuso dopo Lazio-Milan. Queste le parole rilasciate ai microfoni dell’Ansa: “Gattuso è il miglior allenatore che il Milan possa avere e io ho parlato da tifoso. Diciamo che magari con qualche cambio sarebbe però finita in maniera diversa. Ho immensa stima per Gattuso come calciatore e allenatore. Quando ieri sull’1 a 0 l’allenatore della Lazio ha fatto tre cambi con tre uomini freschi e noi non abbiamo fatto manco un cambio nonostante ci stessero pressando da venti minuti, ho parlato da tifoso. Lui fa l’allenatore io il ministro, ma da milanista, io due cambi li avrei fatti.. però è un grande. Tra milanisti ci mettiamo d’accordo al volo”.

Foto: Salvini Twitter