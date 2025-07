Salvatore sul fratello Pio: “E’ un giocatore che sposta gli equilibri. Farà bene anche in Serie A”

20/07/2025 | 21:40:11

Salvatore Esposito ha parlato ai canali ufficiali del club dell’addio del fratello Pio, tornato all’Inter dopo due stagioni: “Al di là di non avere mio fratello tutti i giorni insieme perdiamo un giocatore che in questa categoria ha spostato gli equilibri, ma sono sicuro che chi ci sarà cercherà di non far sentire la sua assenza, anche se non sarà facile perché sappiamo tutti il valore di Pio”.

Spazio poi agli obiettivi: “Dobbiamo cercare di raggiungere i 45 punti il prima possibile, quello è sempre l’obiettivo primario, poi grazie al lavoro di squadra cercheremo di rivivere le emozioni passate. Il nostro obiettivo deve essere in primis quello di raggiungere il prima possibile la salvezza, so che magari per la piazza, dopo una stagione così, ci si aspetta tutti un campionato arrembante come l’anno scorso e altri discorsi in partenza, ma noi sappiamo bene cosa dobbiamo fare e come è il campionato di Serie B”.

Foto: Instagram personale