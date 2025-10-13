Salvatore Esposito: “Pio è un ragazzo umile. Non si monterà la testa”

Primo gol in Nazionale sabato sera per Pio Esposito. Un evento celebrato da tutta la famiglia, con il fratello Salvatore che ha parlato a La Gazzetta dello Sport per spiegare l’emozione: “Quando ha segnato più che esultare ci siamo emozionati. Ci sta regalando davvero tante gioie, soprattutto per il ragazzo che è più che per il calciatore. Tra di noi c’è amore vero. Un gran gol, davvero. Ma lui questi colpi li ha, in allenamento gli ho visto fare parecchi gol così, calciando palloni difficili e azzeccando traiettorie complicate. Ci aspettiamo tante gioie da lui, come se le aspetta l’Inter e soprattutto la Nazionale, che è la cosa più importante”.

In tanti sono rimasti sorpresi da questa sua ascesa così repentina: “Io no. Chi non lo conosce può esserlo a vedergli fare certe giocate, ma io gliele vedo fare da anni, solo che ora le fa molto meglio. Ero certo che lo spazio e la fiducia se le sarebbe meritate e non avrebbe deluso. Sono certo che terrà i piedi per terra. Non è uno che si monta la testa”.

Foto: sito Inter