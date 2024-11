Salvatore Esposito: “Castellammare è casa, ma per 90′ saremo avversari. Sarà come giocare contro la propria famiglia”

Il centrocampista dello Spezia, Salvatore Esposito, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del match contro la Juve Stabia, squadra della sua città natale dove è cresciuto. “Non so se riuscirò a dormire la notte prima della Juve Stabia, è una gara troppo speciale. Tutto quello che sappiamo fare io e i miei fratelli lo abbiamo imparato giocando in strafa nel nostro quartiere. Classifica? Fa piacere stare in alto, ma il nostro obiettivo resta la salvezza. La B è complicata, si scende in un attimo. Stiamo dando continuità a un percorso cominciato un anno fa con D’Angelo con cui ci siamo salvati lo scorso campionato solo all’ultima giornata, siamo un gruppo unito”.

“Il nostro segreto è il rapporto col mister, ha compattato lo spogliatoio e abbiamo ribaltato ogni aspettativa. Solo un folle avrebbe creduto in noi a inizio anno. Sono molto felice del mio avvio, spero di continuare a mandare i miei compagni in porta e con mio fratello Pio è più semplice. L’assist per lui sta diventando un’abitudine”.

Juve Stabia, vecchi ricordi: “Al Menti ci siamo stati in Curva a tifare, Castellammare è casa anche se per 90′ saremo avversari. Sarà come giocare contro la propria famiglia. Futuro? Vorrei restare qui a lungo, se proprio devo pensare a qualcosa di diverso mi vedo in Spagna. Coi miei fratelli condivido il sogno della Nazionale e quello di chiudere assieme la carriera alla Juve Stabia, non dimenticheremo mai da dove siamo partiti”.