Saltato Rami alla Reggina, parla Taibi: “Andiamo su altri profili. Poca chiarezza nei nostri confronti”

Ve ne avevamo parlato già nelle ultime ore, ma si aggiunge un ulteriore retroscena sul mancato arrivo di Rami alla Reggina. A spiegare la situazione è stato il direttore sportivo degli amaranto Massimo Taibi ai microfoni di RegginaTv: “Abbiamo deciso di interrompere la trattativa per il calciatore – spiega Taibi -. Ieri alle 23:30 era tutto concluso per il meglio, poi il calciatore ci ha comunicato l’impossibilità di arrivare in Italia oggi. Noi non aspettiamo nessuno, il colpo è saltato, c’è stata poca chiarezza nei confronti della società. Ora vireremo su altri profili”.

Foto: Twitter InfoSport.