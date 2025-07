Salta Laurienté al Sunderland, non c’è accordo

20/07/2025 | 12:05:05

Sembrava tutto pronto per l’approdo di Armand Laurienté al Sunderland, ma il club ha deciso di interrompere definitivamente i negoziati. Come riportato da Phil Smith del Sunderland Echo alle 11:17, nonostante l’accordo sembrasse vicino alla chiusura, con i dettagli finali attesi tra oggi e domani, nelle ultime ore sarebbero emerse complicazioni che hanno portato i dirigenti del Sunderland a ritirarsi dall’affare. Secondo quanto trapelato, non sarebbe stato possibile raggiungere un’intesa definitiva sugli aspetti contrattuali dell’esterno francese.

Foto: Instagram Laurienté