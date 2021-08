Salta il trasferimento di Diallo al Feyenoord: il comunicato del Manchester United

Per Amad Diallo il futuro sarà ancora in Inghilterra. Mentre il Manchester United si era accordato con il suo numero 19 in modo che il nazionale ivoriano fosse prestato in questa stagione al Feyenoord, il ragazzo ha riportato un infortunio che ha posto fine al suo approdo in Olando. Il club inglese ha rilasciato un comunicato, spiegando che l’ex attaccante dell’Atalanta si è infortunato alla coscia e che quindi non si trasferirà alla squadra di Rotterdam. Questa la nota del club: “Il Manchester United può confermare che Amad ha subito un infortunio muscolare alla coscia in allenamento e probabilmente starà fuori per sei settimane. Sfortunatamente, questo è successo poco prima del prestito al Feyenoord. Amad rimarrà allo United per rimettersi in piena forma”.

An update on @AmadDiallo_19 — our best wishes for a quick recovery ❤#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 30, 2021

Foto: Twitter Manchester United