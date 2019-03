Salisburgo, Rose: “Dobbiamo fare come la Juve, l’importante è non subire gol”

Nonostante il 3-0 dell’andata il Salisburgo crede nella rimonta contro il Napoli. Alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di Europa League, l’allenatore degli austriaci Marco Rose ha parlato in conferenza stampa: “Per ribaltare il risultato dobbiamo fare come la Juve ieri sera contro l’Atletico. Dovranno funzionare tante cose per poter ribaltare il risultato dell’andata, ma cercheremo di dare tutto. Vogliamo fare bene davanti ai nostri tifosi. Faremo giocare dei giovani visto che abbiamo tanti infortuni. L’importante è non subire gol. Sappiamo che è difficile ma un po’ di speranza c’è”. Da Sarri ad Ancelloti, il tecnico del Salisburgo commenta: “Il Napoli è una squadra di grandissima qualità. Lo è stata anche negli ultimi anni con Sarri. Ancelotti fa lo stesso, vuole imporre il loro gioco e lavorano molto anche nella riconquista del possesso. Carlo riesce a scegliere modulo e giocatori giusti per rendere al meglio”.

Foto: Twitter ufficiale Salisburgo