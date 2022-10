Salisburgo ko, Milan matematicamente agli ottavi con altri 4 punti

Dalla sfida delle 18:45 di Salisburgo arriva una buona notizia per il Milan. Dopo la vittoria per 1-2 del Chelsea, ai rossoneri , a questo punto, basteranno 4 punti nelle prossime due partite, a prescindere da come arriveranno, per festeggiare la qualificazione agli ottavi di finale. Con un successo al Maksimir, il Milan salirebbe a quota 7, col Salisburgo fermo a 6. Nell’ultima sfida di San Siro contro gli austriaci, quindi, basterebbe un pareggio per strappare il pass per gli ottavi. Con un pareggio in Croazia, invece, Milan e Dinamo salirebbero a 5, col Salisburgo a 6. A quel punto i rossoneri potrebbero solo vincere nell’ultima del girone, visto che i 3 punti vanificherebbero anche l’eventuale successo della Dinamo sul Chelsea, in quanto gli uomini di Pioli sono avanti negli scontri diretti. Di seguito la classifica del Girone E:

Chelsea 10 (5 partite)

Salisburgo 6 (5 partite)

Milan 4 (4 partite)

Dinamo Zagabria 4 (4 partite)

Foto: sito Milan