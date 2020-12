Salisburgo, due giocatori positivi all’antidoping. Il club: “Colpa di un farmaco per il mal di montagna”

Mohamed Camara (20) e Sekou Koita (21), due giocatori del Salisburgo, sono risultati positivi al test antidoping effettuato dalla UEFA lo scorso 22 novembre.

Il club austriaco ha dato la sua versione dei fatti in un comunicato, spiegando che i giocatori erano appena rientrati dagli impegni con la nazionale del Mali. Secondo il Salisburgo, i due giocatori avrebbero assunto un farmaco per il mal di montagna prima di una trasferta in Namibia, a 1.700 metri slm.

Questo il comunicato del club austriaco: “Siamo molto orgogliosi quando i nostri giocatori vengono convocati nelle rispettive nazionali. Ma possiamo e dobbiamo aspettarci che le cure mediche soddisfino gli standard internazionali e che i medici conoscano le regole applicabili” , ha dichiarato il CEO Stephan Reiter. “Il Salisburgo lavorerà in collaborazione con la UEFA e le autorità responsabili per ottenere tutti i chiarimenti sugli eventi che si sono verificati in Mali”.