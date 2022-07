Ha lasciato ancora dichiarazioni il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic, questa volta lo ha fatto ai microfoni di Sport1, parlando di Cristiano Ronaldo: “Ho molto rispetto per Cristiano Ronaldo, per la sua carriera e per ciò che ha vinto. Ribadisco però che non era e non è un nostro obiettivo”.

Foto: Bayern Monaco Twitter