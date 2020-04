Salihamidzic: “Sono ottimista per il rinnovo di Neuer, spero di potergli estendere il contratto”

Da settimane, in casa Bayern Monaco tiene banco la situazione riguardante il rinnovo del portiere Manuel Neuer. Infatti, la situazione sembrerebbe essere parecchio complicata a causa della richiesta del portiere di firmare un rinnovo biennale, ritenuta eccessiva dal club che, considerando la sua età, preferirebbe rinnovare di anno in anno. In merito, ai microfoni della BILD, ha parlato il ds bosniaco Hasan Salihamidzic: “Sono ottimista, quindi spero di poter estendere il contratto di Neuer.”

Foto: BILD